1,5 milioni di italiani in viaggio per il lungo weekend dell’Epifania

E’ quanto stima lanel sottolineare che il calendario favorevole ha favorito le nuove partenze ma anche l’allungamento delle vacanze di fine anno che registrano un aumento del 19% rispetto allo scorso anno. Sul podio delle destinazioni nelle vacanze quest’anno – sottolinea la Coldiretti – salgono le città e le località d’arte con il 48% seguite dalla montagna con il 38% mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24% preferisce l’albergo ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi dove si moltiplicano le iniziative per la notte della Befana.