Belinelli in panchina, Gallinari vince il derby azzurro Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Era la notte del derby azzurro. Lo è stata, ma coach Popovich lo ha svuotato di contenuti e non gli è andata neanche bene visto che il risultato non ha pagato. I Thunder di Danilo Gallinari, infatti, hanno vinto in casa degli Spurs di Marco Belinelli, costretto a fare da spettatore per scelta tecnica. Oklahoma si è imposta 109-103 sul parquet degli Spurs in una notte che non ha visto il “Gallo” brillare particolarmente, ma comunque mettere a referto 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Ha brillato invece la stella Shai Gilgeous-Alexander con i suoi 25 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, ma fondamentale è stato anche il contributo di Schroder dalla panchina (19 punti) e quello di Chris Paul con i suoi 16 punti, 8 rimbalzi e il ruolo di trascinatore nel finale del match. Bene anche Adams con 14 punti e 9 rimbalzi. Dall’altra parte resta fuori Belinelli e gli Spurs portano in doppia cifra solo tre giocatori: ne fa 30 DeRozan, doppia doppia per Aldridge con 22 punti e 11 rimbalzi, dalla panchina sono 16 quelli di Walker.Nove le gare in totale. I Mavericks battono in casa Brooklyn, con Luka Doncic che fa la differenza con i suoi 31 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Per i Nets ben 7 in doppia cifra (Dinwiddie il più prolifico con 19 punti), ma non basta anche perchè Dallas può contare sui 25 di Curry dalla panchina.Nelle altre gare della notte vincono Hornets (109-106 sui Cavaliers, 30 punti per Rozier), Nuggets (124-116 sui Pacers), Heat (84-76 contro i Raptors), Timberwolves (99-84 su Golden State), Utah (102-98 ai danni dei Bulls), Kings (128-123 sui Grizzlies) e Clippers (126-112 contro i Pistons).(ITALPRESS).