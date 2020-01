Capitale italiana della cultura 2021, 44 le città candidate

Sono 44 le città italiane che si sono candidate al titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2021“.

Ecco le candidature regione per regione:

– ABRUZZO: L’Aquila;

– BASILICATA: Venosa;

– CALABRIA: Tropea;

– CAMPANIA: Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida, Teggiano;

– EMILIA ROMAGNA: Ferrara, Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

– FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone;

– LAZIO: Arpino, Cerveteri;

– LIGURIA: Genova;

– LOMBARDIA: Vigevano;

– MARCHE: Ancona, Ascoli Piceno, Fano;

– MOLISE: Isernia;

– PIEMONTE: Verbania;

– PUGLIA: Bari, Barletta, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, Unione Comuni Grecia Salentina;

– TOSCANA: Arezzo, Livorno, Pisa, Volterra;

– SARDEGNA: Carbonia, San Sperate;

– SICILIA: Catania, Modica, Palma di Montechiaro, Scicli, Trapani;

– VENETO: Belluno, Feltre, Pieve di Soligo, Verona.

Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura”, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014, è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato.