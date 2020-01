Arrestano zio in aeroporto, 13enne moldavo accolto in casa da poliziotto

È accaduto la sera della Vigilia di Natale: un ragazzo moldavo di 13 anni e suo zio sbarcano all’Aeroporto di Fiumicino, diretti in un paesino del sud Italia per far visita a una nonna. L’uomo però, dopo il controllo documentale, viene arrestato perché destinatario di una condanna per furto.

solo nello scalo della Il ragazzino rimane inaspettatamentenello scalo della Capitale. È a quel punto che scatta una gara di solidarietà tra gli agenti in servizio.