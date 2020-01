Inter, Conte “Napoli? Campo complicato e squadra forte”

“Fare un buon risultato anche a Napoli potrebbe aiutarci a proseguire con grande carica il nostro cammino.. Attraverso il lavoro, abbiamo ottenuto 42 punti e dobbiamo continuare così, con la stessa mentalità. Obiettivi, rivali? In pochi si sarebbero aspettati l’Inter in testa al campionato in questo scorcio di stagione; dobbiamo pensare però soltanto a noi e alla nostra crescita”, ha aggiunto Conte.“Dietro ogni vittoria c’è un grande sforzo. Gattuso? Rino ha grande passione per il calcio e ha grande voglia. E’ partito dalla gavetta e ha giocato campionati vari, in serie inferiori e all’estero. Ho rispetto per lui, per quello che si è costruito con le sue mani. Il lavoro che ha fatto al Milan è stato un po’ sottovalutato. Il mercato? Non parlo di giocatori che militano in altre squadre per rispetto degli altri e anche dei miei calciatori”, ha proseguito l’allenatore dell’Inter.“Il compito di ogni allenatore è cercare di far rendere al meglio i propri giocatori. Rino ha detto che vuole imitare l’Inter? Mi fa piacere ma noi non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi. Serve solo entusiasmo e voglia per ridurre il gap rispetto agli avversari più quotati”, ha concluso Conte.