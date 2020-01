“Sicuramente l’arrivo di Ibrahimovic ha dato una svolta all’ambiente, è evidente, si può toccare con mano a Milanello e in giro per la città. Non è un giocatore qualsiasi, Ibra è Ibra. Mi sta piacendo tantissimo, lo conoscevo da avversario, è un professionista fantastico, anche oggi è stato l’ultimo giocatore a lasciare lo spogliatoio. Ha grande entusiasmo e vuole dimostrare di poter aiutare la squadra”. Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro la Sampdoria.

Milan, Pioli “Ibra ha dato una svolta, con la Samp può giocare”