Alitalia, Patuanelli: “Closing al 31 maggio non è nel decreto”

“Da nessuna parte c’è scritto che il closing avverrà entro il 31 maggio, tanto meno in questo decreto. Quel termine è quello che viene dato al commissario, per espletare la procedura per cessione” di Alitalia e “non la consegna delle chiavi della compagnia”. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in commissione Trasporti alla Camera, nel corso di un’audizione sul decreto Alitalia.

“Il governo non valuta le offerte commerciali o i piani industriali, questo è quanto farà il commissario. Posto che nessuno vuol far fallire Alitalia, serve un salvataggio e un rilancio della compagnia di bandiera, stiamo valutando con questo decreto di intervenire per evitare il fallimento. Al commissario è stata posta la necessità di non buttare il lavoro fatto negli ultimi 18 mesi, e che quindi l’interlocuzione con Fs in primis deve mettere a sua disposizione il piano industriale sviluppato con Delta Airlines”, aggiunge.

“Continuare a parlare di Atlantia è assolutamente inutile, lo dico con convinzione e chiarezza”, sottolinea Patuanelli, per il quale “la compagnia va mantenuta integra”. (ITALPRESS)