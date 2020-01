Messina, sequestrate 3 navi della Caronte & Tourist e quote per oltre 3,5 milioni

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e quelli di Messina, hanno sequestrato 3 navi traghetto della Caronte & Tourist, denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni. A carico dei vertici della compagnia sono ipotizzati i reati di truffa, falso ideologico e frode. Le tre imbarcazioni presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non garantirebbero la sicurezza.