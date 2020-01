Con l’inizio del 2020 il gruppo Bartolini-BRT, corriere veloce e affidabile specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, assume diplomati e laureati da inserire presso le 180 filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Bartolini-BRT assume diplomati e laureati

Le assunzioni riguardano soprattutto le seguenti figure.

Impiegati Operativi: i candidati dovranno svolgere tutte le mansioni di ufficio relative alla filiale tra le quali bollettazione, gestione cassa, gestione delle spedizioni; Risolvere i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfacendo le richieste telefoniche della clientela; espletare tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza etc.

Requisiti: Diploma di ragioneria o equivalente; esperienza, anche se breve, di lavoro in attività di ufficio (commerciale/amministrativa); buona conoscenza degli strumenti informatici.

Supervisori Operativi: i candidati dovranno Supportare il Responsabile del Reparto in orario pomeridiano-serale nell’attività di gestione delle merci in partenza e nelle attività di coordinamento delle risorse del magazzino etc.

Requisiti: Diploma; esperienza in Aziende del settore o comunque in attività di gestione del magazzino; capacità di gestione di risorse; discreta conoscenza degli strumenti informatici.

Commerciali Interno/Esterno: i candidati si occuperanno dell’attività di promozione dei servizi verso potenziali clienti; della vendita dei servizi di trasporto; di seguire le pratiche amministrativo/commerciali e l’archivio (informatico-cartaceo) dell’ufficio; di Fornire ai clienti tutte le informazioni di carattere commerciale etc.

Requisiti: Diploma o Laurea; buona conoscenza della lingua inglese; discreta conoscenza di strumenti informatici; esperienza significativa in attività di segreteria/assistenza commerciale e di vendita di servizi e prodotti rivolti alle aziende; buone capacità di comunicazione; dinamicità e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.