All’ospedale di Pantelleria un nuovo macchinario odontoiatrico di ultima generazione

Una poltrona di ultima generazione per trattamenti odontoiatrici all’avanguardia è stata installata nell’ambulatorio odontoiatrico dell’ospedale “B.Nagar” di Pantelleria.

Si tratta di un’apparecchiatura sanitaria tecnologicamente avanzata dotata di criteri di massima flessibilità e adattabilità ai vari stili odontoiatrici: la tavoletta medico è compatta e leggera, i cordoni degli strumenti si allungano per non creare trazioni sul polso e le bacchette sono bilanciate e non interferiscono con la lampada.

Inoltre, la poltrona è dotata di consolle touch incorporata per consentire allo specialista la gestione delle funzioni odontoiatriche conservative, potendo leggere i dati essenziali e i parametri operativi direttamente sul display. Il riunito odontoiatrico presenta maneggevolezza e massima comodità per il paziente. Con il nuovo apparecchio è possibile effettuare anche un detartrage dentale e tramite la lampada fotopolimerizzante, otturazioni in composito.

“L’acquisto di questo macchinario da destinare all’ospedale di Pantelleria rientra in un più ampio programma di potenziamento dei servizi che questa direzione strategica sta portando avanti con estrema attenzione soprattutto in riferimento alle aree più periferiche e disagiate del territorio – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani – La necessità di aumentare e migliorare la dotazione strumentale dei presidi sanitari locali è uno dei punti prioritari della mia attività che pone il paziente e la necessità della migliore qualità dell’offerta assistenziale in una posizione di assoluta centralità”.