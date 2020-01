Anche Leroy Merlin, azienda francese leader nella grande distribuzione e specializzata nel fai-da-te, bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno ed altro, a gennaio 2020 assumerà 200 figure in possesso di diploma o di laurea.

Leroy Merlin: 200 assunzioni di diplomati e laureati

La nuova ricerca di personale riguarda:

Hostess e Steward: i candidati dovranno Accogliere tutti i Clienti facilitando il loro orientamento durante il percorso d’acquisto; Svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale; Proporre al Cliente i servizi adeguati agli acquisti (pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione) etc.

Requisiti: Diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile); conoscenza dei principali Social e applicativi informatici; Esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo; Orientamento al risultato; Capacità comunicative e di Leadership; Dinamicità e proattività.

Consiglieri di Vendita: i candidati dovranno Adeguare la disponibilità del prodotto in base alle vendite; Concretizzare le attività di caricamento; Accogliere tutti i Clienti e Semplificare e rendere autonomo l’atto di acquisto; Mantenere la gamma dei prodotti sempre aggiornata in base alla strategia dell’azienda etc.

Requisiti: Diploma tecnico professionale e/o Laurea; almeno 3 anni di esperienza; Conoscenza dei principali Social e applicativi informatici; Passione per il prodotto; Orientamento al risultato; Pianificazione e organizzazione.

Addetti alla Logistica: i candidati dovranno Assicurare al cliente la giusta disponibilità del prodotto e la corretta tenuta delle aree logistiche (interna, esterna) nel rispetto delle norme di sicurezza; Controllare ed indirizzare la merce in riserva collocandola secondo le regole dell’azienda al fine di rendere tracciabile e affidabile lo stock; Effettuare il secondo ricevimento della merce in entrata etc.

Requisiti: Diploma tecnico professionale; Esperienza nel settore Retail o Gdo in ambito logistico; Dinamicità; Capacità comunicative; Orientamento al risultato; Pianificazione e organizzazione.

Visual Merchandiser: i candidati dovranno Accompagnare e formare la Squadra nel corretto utilizzo delle linee guida della Comunicazione Aziendale; Assicurare la corretta applicazione della Strategia d’Insegna; Realizzare la Comunicazione prodotto, servizio e prezzo del negozio; Organizzare il Negozio per la sistemazione delle nuove Gamme di Prodotti etc.

Requisiti: Diploma e/o Laurea in Architettura o Interior Design; Esperienza di almeno 3 anni come Visual Merchandiser, Arredatore o Responsabile di allestimenti; Passione per il prodotto, i trend e le novità di settore; Orientamento al cliente Capacità comunicative e di Leadership collaborativa e situazionale.