Lidl assume oltre 160 diplomati e laureati

La nota catena di supermercati Lidl assumerà nel 2020 oltre 160 nuove figure, che riguarderanno soprattutto Addetti Vendita, i quali dovranno offrire assistenza ai clienti, gestire la cassa, sistemare e pulire i locali.

Operatori di Filiale: i candidati dovranno Preparare e gestire i nuovi articoli in promozione; Collaborare con il team per la gestione del Punto Vendita; Rifornire i prodotti sui bancali; Pulire sia l’interno che l’esterno del Punto Vendita etc.

Requisiti : Attitudine al lavoro di squadra; Orientamento al cliente; Affidabilità e flessibilità; Capacità di multitasking.



Addetti Vendita: i candidati dovranno Gestire la cassa; Rifornire i prodotti sui bancali; Offrire assistenza ai clienti rendendo l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole; Sistemare e pulire i locali; Collaborare con il team per una gestione efficiente del punto vendita etc.

Requisiti : Diploma di maturità; Spiccato orientamento al cliente; Attitudine al lavoro di squadra; Approccio Multitasking; Affidabilità e flessibilità.

Commessi Specializzati: i candidati dovranno Gestire il personale; Verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti; Assicurare il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari; Svolgere mansioni operative; Fornire adeguata assistenza alla clientela etc.

Requisiti : Diploma o Laurea; Precedente esperienza nel settore retail o della grande distribuzione organizzata; Flessibilità e dinamicità; Forte orientamento al cliente; Capacità decisionale e attitudine al problem solving; Attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune.