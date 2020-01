Billie Eilish è la trionfatrice dell’edizione 2020 dei Grammy Awards. La giovane cantautrice americana si è portata a casa 7 premi: Best New Artist, Album Of The Year per “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Song Of The Year per il singolo “Bad Guy”, Record Of The Year per il singolo “Bad Guy”, Best Pop Vocal Album per il suo disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Best Engineered Album, Non-Classical per il suo disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Billie Eilish sbanca i Grammy Awards con 7 premi