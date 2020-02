Australia, conducente ubriaco falcia gruppo di bimbi: 4 morti

Un bilancio da un incubo per una vera e propria tragedia della strada in Australia. Il conducente ubriaco di un furgoncino ha falciato un gruppo di bambini su un marciapiede di Sydney. Quattro sono morti e altri tre feriti in gravi condizioni. Tre delle vittime erano fratelli. Lo ha riferito la polizia. L’autista, 29 anni, è stato accusato di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza.

Tragedia in Australia, 4 bimbi falciati da un ubriaco

Le vittime avevano tutte meno di 12 anni: “Ieri ho perso tre dei miei figli“, ha detto tra le lacrime in tv Daniel Abdallah. “Non ho più forze, tutto quello che voglio dire è a chi guida un’auto di stare attenti. Questi ragazzi stavano innocentemente camminando e giocando. Stamattina mi sono svegliato senza tre dei miei figli”, ha aggiunto Abdallah. Le vittime sono Siblings Antony, 13 anni, Angelina, 12 anni e Sienna Abdallah, 9 anni e la cuginetta, Veronique Sakr di 11 anni.

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 20 locali, lungo la Bettington Road a Oatlands, vicino a Parramatta. L’investitore è rimasto illeso ma aveva un livello superiore di tre volte rispetto al limite di legge. L’omicida è stato quindi arrestato e il giudice non ha concesso la libertà su cauzione. Secondo quanto si apprende, il giovane ha anche bruciato un semaforo rosso.

Foto da Twitter.