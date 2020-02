Questo sarà un anno speciale per Giorgio Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato”! …E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo tour che da marzo lo vedrà protagonista nei teatri italiani con “La favola mia”, un one man show unico in pieno stile “Panariello”.

Da marzo Panariello in tour a teatro con “La favola mia”