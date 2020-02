Negli ultimi tre anni hanno girato l’Italia in lungo e largo, il loro spettacolo teatrale ovunque ha fatto registrare sold out.

E ora Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano “lo spettacolo dei record” anche sul piccolo schermo: Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show, questo il titolo, andrà in onda domani, venerdì 14 febbraio, in prima serata su Rai1, alle 21.25.

‘Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show’ arriva in tv