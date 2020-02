Coronavirus, stop visite turistiche nel palazzo del Parlamento siciliano

L’Assemblea regionale siciliana dopo la notizia del primo caso di contagio da coronavirus nell’Isola, a Palermo, ha deciso di chiudere le porte ai turisti.

Lo conferma – contattato telefonicamente dall’agenzia di stampa Italpress – il presidente del Parlamento Gianfranco Micciche’.

“Aspetteremo per rispetto istituzionale l’esito del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si riunisce stamattina presso la prefettura di Palermo – afferma Micciche’ – ma abbiamo intanto deciso di chiudere Palazzo dei Normanni ai turisti e ai convegni”.Micciche’ non esclude che nelle prossime ore potrebbe rendersi necessario anche sospendere l’attivita’ istituzionale dell’Assemblea regionale se il numero dei contagi da coronavirus a Palermo dovesse crescere. “Sono pronto – conferma – a prendere in considerazione ulteriori provvedimenti se si rendera’ necessario. Ma intanto – ribadisce – aspettiamo l’esito del Comitato per l’Ordine a la sicurezza che si terra’ in prefettura”.