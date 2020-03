Coronavirus, stop ai voli American Airlines su Milano

American Airlines sospende i voli da e per Milano fino al 24 aprile prossimo compreso. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense. “A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile”.

La decisione è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i viaggi in Italia a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il vice presidente americano Mike Pence, annunciando che l’allerta per i viaggi in specifiche regioni dell’Italia e in Corea del Sud è stata alzata “a livello 4”, ovvero “non viaggiare”. Ieri era stata posta a livello 3, ovvero “riconsiderare il viaggio”.

Intanto in Cina il coronavirus ha provocato altri 35 decessi, portando il bilancio dei morti nel Paese a 2.870. Il numero è inferiore ai 47 decessi segnalati ieri dalle autorità cinesi. La National Health Commission ha anche segnalato 573 nuove infezioni. Il numero totale di casi nella Cina continentale ora è di 79.824.