Auto usate: i modelli più amati dagli italiani e alcuni consigli utili

Il mercato delle automobili usate nel nostro Paese gode di ottima salute: anno dopo anno, infatti, i risultati raggiunti da questo comparto non fanno che crescere, dando la prova di come gli automobilisti italiani siano sempre meno scettici nei confronti delle vetture di seconda mano.

L’acquisto di un’automobile, però, richiede sempre la massima attenzione, in quanto comporta una spesa non indifferente; sebbene per le auto di seconda mano quest’ultima sia inferiore rispetto a quella richiesta da una vettura nuova, non bisogna mai abbassare la guardia, per non rischiare di concludere un affare che si rivelerà poi sconveniente.

Le auto usate preferite dagli italiani

Nonostante il passare degli anni e delle tendenze che si susseguono di anno in anno, alcuni modelli di auto sembrano resistere alle mode e continuano a conquistare la maggior parte degli automobilisti tricolori. È il caso della Fiat Panda, ad esempio, che domina la classifica delle automobili più vendute nella Penisola, trovandosi sempre nelle primissime posizioni in ogni regione (al primo posto in ben dieci regioni e nelle prime cinque posizioni nelle restanti). Nella lista delle auto più amate in assoluto nel nostro Paese troviamo anche la Fiat 500, sempre più apprezzata dopo i restyling del 2015 e del 2017, la Volkswagen Golf e la Jeep Renegade, la più recente e costosa di tutta la classifica.

I consigli per comprare un’auto usata senza sbagliare

Prima di tutto è bene sapere che la possibilità di consultare le risorse presenti online si rivela preziosa per chi ha intenzione di comprare un’auto, in quanto consente di avere un’idea più chiara e definita dei prezzi delle varie automobili presenti sul mercato. Andando sul listino di Quattroruote.it, ad esempio, è possibile trovare il costo di un particolare modello di auto e confrontarne di diversi, velocizzando e semplificando la fase decisionale. Una volta stabilita la fascia di prezzo e la tipologia di automobile che si ha intenzione di acquistare, sarà necessario scandagliare i vari annunci di veicoli in vendita (oppure rivolgersi a un concessionario), facendo attenzione all’affidabilità dei rivenditori e cercando su internet eventuali opinioni di acquirenti precedenti.

Quando si troverà finalmente l’occasione che sembra fare al caso proprio, che corrisponde per prezzo e caratteristiche all’auto desiderata, non bisogna farsi travolgere dall’entusiasmo ma restare sempre razionali, verificando nel dettaglio ogni caratteristica della vettura in questione: dalla carrozzeria agli interni, dal motore alla batteria, nulla dovrà essere lasciato al caso (in questo può esservi di grande aiuto un meccanico di fiducia), per non avere problemi nei mesi a seguire.