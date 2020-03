I positivi al coronavirus salgono a 17.750, 175 morti in piu’ di ieri

“Il numero dei contagi di oggi e’ 2.795. Il totale dei positivi e’ 17.750, di questi 7.680 sono in isolamento domiciliare e 1.518 in terapia intensiva. Il numero dei guariti di oggi e’ di 527 per un totale di 1.966. Il numero dei decessi di oggi e’ di 175 per un totale di 1.440”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa odierna. In pratica dall’inizio della pandemia Coronavirus in Italia i casi accertati sono in tutto 21.157.

“Ci sono state 4 polemiche in meno di 24 ore. Permettetemi di dire che il Dipartimento della Protezione civile lavora h24 dall’inizio dell’emergenza e che stiamo andando a cercare, come fanno gli altri Paesi, mascherine, respiratori e materiale per l’assistenza dei nostri malati”, ha aggiunto Borrelli.

“Ci troviamo di fronte a una grave pandemia e le misure richieste ai nostri connazionali sono importanti, mi dispiace che ci siano queste polemiche sono del tutto destituite di fondamento. Mi auguro che anche da parte delle altre istituzioni e di tutti coloro i quali gestiscono l’emergenza ci possa essere una coesione: lavoriamo tutti insieme, senza polemiche”, ha concluso il capo della Protezione Civile italiana.