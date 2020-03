Coronavirus, in Iran un morto ogni 10 minuti

In Iran il Coronavirus miete una vittima ogni dieci minuti, mentre ogni ora si registrano cinquanta nuovi contagi. A fornire i dati è il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianoush Jahanpour, citato dall’agenzia di stampa Irna. In un tweet, Jahanpour ha anche invitato gli iraniani a trascorrere a casa il Nowruz e le celebrazioni per il nuovo anno Persiano.

Intanto i morti nel Paese hanno raggiunto quota 1.284, ha spiegato il ministero della Sanità, mentre i contagi sono 18.407. Il primo caso segnalato nella Repubblica islamica risale al 19 febbraio. Centri commerciali e bazar resteranno chiusi almeno fino al 3 aprile come misura per evitare l’ulteriore diffusione del virus. Lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani dopo gli ultimi dati. Secondo l’agenzia di stampa ‘Mehr’, restano esclusi dal provvedimento le farmacie e tutte quelle attività che vendono beni necessari come gli alimentari. La decisione è maturata al termine di un incontro tra Rohani, il presidente del Parlamento, Ali Larijani ed il capo della Magistratura, Ebrahim Raisi.