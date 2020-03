Anche il famoso tenore Placido Domingo ha contratto il coronavirus. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Al momento, Domingo è in quarantena, isolato così come la sua famiglia e stanno tutti bene.

Coronavirus, Placido Domingo positivo: “Sono in auto-isolamento”

“Sento che è mio dovere morale annunciare che sono positivo al COVID19, conosciuto anche come la Corona Virus – ha scritto il tenore sul suo profilo Facebook -. Io e la mia famiglia siamo e resteremo isolati individualmente per tutto il tempo che sarà necessario medico. Attualmente tutti godiamo di buona salute, ma io ho presentato sintomi di tosse e febbre, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo”.

“Vi prego tutti di stare estremamente attenti – ha proseguito Placido Domingo -, seguire le regole di base come lavarsi le mani spesso, rimanere a due metri di distanza dagli altri, facendo tutto il possibile per fermare la diffusione del virus e soprattutto, rimanendo in casa, se possibile”.

“Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale – ha concluso -, in modo da poter tornare alla nostra normale vita quotidiana il prima possibile. Seguite le linee guida e le normative del vostro governo locale per tenervi al sicuro e proteggere non solo se stessi, ma tutta la nostra comunità”.

Immagine dal profilo Facebook di Placido Domingo.