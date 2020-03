Immobili, è il momento di acquistare

Acquistare una casa di lusso? È il momento giusto! Hai un certo capitale da investire e stai prendendo in considerazione l’acquisto di un immobile? In questo periodo storico potrebbe essere un’ottima idea, specialmente se intendi rivolgerti al mercato delle case di lusso! Negli ultimi mesi infatti il settore immobiliare offre delle opportunità da non sottovalutare per coloro che hanno del capitale da investire. Se tuttavia acquistare una casa normale può consentire di risparmiare qualcosina, optare per una villa o un immobile di pregio permette di trarne dei profitti davvero molto interessanti.

Casa di lusso: un investimento a lungo termine

Acquistare una casa di lusso per poi rivenderla o semplicemente per affittarla è senza dubbio un’ottima idea, perché gli immobili di pregio tendono a subire una svalutazione molto più lenta rispetto a quelli tradizionali. Questo significa che con il passare del tempo il valore della propria casa non si abbasserà in modo eccessivo e si potrà dunque contare sempre su una fonte di guadagno.

Va precisato che addirittura esistono diversi immobili di lusso che anziché svalutarsi con il passare degli anni acquistano un maggior valore. È il caso, per esempio, delle ville storiche e degli appartamenti antichi che conservano tracce di un passato da preservare.

Acquistare una casa di pregio è dunque un’ottima idea, specialmente in questo periodo storico. Su Sotheby’s puoi farti un’idea delle proposte attualmente sul mercato e dei loro prezzi: vai al sito e vedi gli immobili di lusso nella zona che preferisci. Troverai senz’altro delle occasioni davvero molto interessanti, che meritano di essere prese in considerazione.

Dove acquistare una casa di lusso in Italia

Se sei indeciso sulla zona o sulla città migliore per acquistare una casa di lusso in Italia, ti conviene sempre considerare l’obiettivo del tuo investimento. Se lo scopo è quello di affittare la villa ai turisti è naturale che dovrai valutare gli immobili presenti nelle zone più gettonate e fortunatamente nel nostro Paese non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tra le ville al mare, gli chalet nelle località turistiche e le dimore storiche nelle città d’arte la scelta è davvero ampia e riesce ad assecondare qualsiasi necessità.

Se al contrario desideri investire in un immobile di pregio per poi rivenderlo nel prossimo futuro, allora puoi prendere in considerazione anche altri fattori. Le città in cui vi è una maggior richiesta di ville e appartamenti di pregio in vendita sono Milano e Roma: la prima decisamente più della seconda. Se quindi vuoi fare un investimento sicuro e non vuoi rischiare di avere problemi nel rivendere il tuo immobile di lusso, la capitale della moda è senz’altro un’ottima opzione.

Ricorda però che anche la posizione e quindi la zona specifica in cui è ubicata l’abitazione è fondamentale. Tra i più gettonati in assoluto troviamo gli appartamenti in pieno centro storico che non andranno mai incontro ad una svalutazione importante. In periferia invece i prezzi si abbassano e si possono fare dei veri affari, ma potrebbe rivelarsi molto più complicato trovare un acquirente interessato a vivere in una zona troppo distante dal centro e dai principali servizi.