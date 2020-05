Appena una settimana fa, la pop star Madonna aveva sostenuto di essere immune al coronavirus: “Quindi domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19”, aveva aggiunto.

Adesso con un post su Instagram rivela, o chiarisce per essere più precisi, di aver avuto il covid-19, di essere guarita e di aver ottenuto così, a suo dire, l’immunità.

Madonna scrive “Sono diventata immune dopo aver avuto il coronavirus in Francia”

“Quando risulti positivo agli anticorpi, significa chiaramente che hai avuto il virus, come nel mio caso. Sono stata malata alla fine del mio tour a Parigi più di 7 settimane fa, insieme a molti altri artisti nel mio spettacolo. All’epoca pensavamo tutti di avere un’influenza molto grave. Grazie a Dio siamo tutti sani e in salute adesso. Spero di essere stata chiara! Sapere è potere!”

Madonna ha così voluto replicare alle polemiche per le sue parole sull’immunità e alle accuse per aver partecipato a una festa senza indossare la mascherina.

La cantante ha mostrato orgoglio per aver contribuito alla raccolta di otto miliardi di dollari per sostenere la ricerca di un vaccino, con oltre 1,1 miliardi di tasca propria.