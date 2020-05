Robodog, a Singapore un cane robot per il distanziamento fisico nei parchi

Si chiama Spot, ma già sui social l’hanno ribattezzato “Robodog“. Perché è un robot a quattro “zampe” dalla forma vagamente canina, che a Singapore stanno usando per ricordare ai visitatori del parco Bishan-Ang Mo Kio di mantenere il distanziamento fisico dalle altre persone, per evitare ogni rischio di contagio dal covid-19.

Il robot è stato sviluppato dalla società americana Boston Dynamics; il suo impiego è ancora in una fase sperimentale, della durata di due settimane, condotta dal National Parks Board (NParks) e che potrebbe essere ampliato agli altri parchi e giardini del comune asiatico.

Il robot Spot è controllato da remoto, trasmetterà un messaggio registrato che ricorda ai visitatori del parco di osservare misure di distanza sicure. È dotato di telecamere in grado di stimare il numero di visitatori nei parchi, ma non di tracciare o riconoscere individui specifici, né raccogliere dati personali.

Spot verrà dispiegato su un tratto di 3 km nel parco Bishan-Ang Mo Kio durante le ore non di punta, e sarà accompagnato da almeno un addetto dell’ente gestore dello spazio verde.

Ethics in Data Science and Artifical Intelligence in action. Singapore deployed a Boston Dynamics’ Spot to ensure physical distancing in parks. People do not know how to handle this new participant in society. pic.twitter.com/79XgNdmR5O

— Dirk Fahland (@dfahland) May 9, 2020