Vettel è divorzio con la Ferrari. Al suo posto arriverà Sainz?

Tra Sebastian Vettel e la Ferrari sarà divorzio, a fine anno. Il pilota tedesco e la scuderia del Cavallino hanno comunicato stamattina di aver deciso congiuntamente di non estendere l’attuale contratto oltre la data di scadenza attuale della fine della stagione di Formula 1 2020.

Mattia Binotto, l’amministratore Delegato Gestione Sportiva e Team Principal della Ferrari ha spiegato che “Questa è una decisione presa congiuntamente da noi e Sebastian, una decisione che entrambe le parti ritengono sia la migliore. Non è stata una decisione facile da prendere, dato il valore di Sebastian come guidatore e come persona. Non c’erano motivi specifici che portassero a questa decisione, a parte la convinzione comune e amichevole che era giunto il momento di percorrere strade separate per raggiungere i nostri rispettivi obiettivi.

Sebastian Vettel fa già parte della storia della Scuderia, con le sue 14 vittorie in un Gran Premio che lo rendono il terzo pilota di maggior successo per la squadra, mentre è anche colui che ha segnato il maggior numero di punti con noi. Nei nostri cinque anni insieme, ha terminato tre volte nelle prime tre posizioni del campionato piloti, contribuendo in modo significativo alla presenza costante del team nelle prime tre posizioni della classifica costruttori. A nome di tutti alla Ferrari, voglio ringraziare Sebastian per la sua grande professionalità e le qualità umane che ha messo in mostra in questi cinque anni, durante i quali abbiamo condiviso tanti bei momenti. Non siamo ancora riusciti a vincere un titolo mondiale insieme, il che sarebbe un quinto per lui, ma crediamo che possiamo ancora ottenere molto da questa insolita stagione 2020 “.

Il pilota tedesco, quattro volte consecutive campione del mondo, dal 2010 al 2013 con la Red Bull, im Ferrari ha conquistato due secondi posti mondiali. Ha sofferto l’arrivo del giovane LeClerc in Ferrari e ha commentato così l’addio: “Il mio rapporto con la Scuderia Ferrari finirà alla fine del 2020. Per ottenere i migliori risultati possibili in questo sport, è fondamentale che tutte le parti lavorino in perfetta armonia. Il team e io abbiamo capito che non c’è più un comune desiderio di rimanere insieme oltre la fine di questa stagione. Le questioni finanziarie non c’entrano con questa decisione congiunta. Non è questo il modo in cui penso quando si tratta di fare determinate scelte e non lo sarà mai.Ciò che è accaduto in questi ultimi mesi ha portato molti di noi a riflettere su quali siano le nostre reali priorità nella vita. Bisogna usare la propria immaginazione e adottare un nuovo approccio a una situazione che è cambiata. Io stesso mi prenderò il tempo necessario per riflettere su ciò che conta davvero quando si tratta del mio futuro. La Scuderia Ferrari occupa un posto speciale in Formula 1 e spero che ottenga tutto il successo che merita. Infine, voglio ringraziare tutta la famiglia Ferrari e soprattutto i suoi “tifosi” in tutto il mondo, per il supporto che mi hanno dato nel corso degli anni. Il mio obiettivo immediato è quello di finire il mio lungo periodo con la Ferrari, nella speranza di condividere alcuni momenti più belli insieme, da aggiungere a tutti quelli che abbiamo goduto finora”.

Per sostituire Vettel, in Spagna si dicono già certi dell’approdo del promettente pilota spagnolo Carlos Sainz, figlio del famoso rallista e reduce da un sesto posto al mondiale 2019 con la MacLaren.