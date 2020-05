Il nubifragio a Milano allaga i sottopassi. Rocco Tanica contro il sindaco Sala

Il nubifragio che si è abbattuto su Milano ha provocato grossi disagi e l’esondazione del Seveso, che ha allagato alcuni sottopassaggi. In uno di questi è rimasto bloccato, con la sua auto, la notte scorsa, in piazza Carbonai, il musicista Rocco Tanica, componente degli Elio e le Storie Tese, che ha documentato sul suo profilo Instagram la brutta avventura, attaccando il sindaco Sala e il Comune di Milano che non affronta e risolve il problema. “Sono qua sotto, è tutto allagato. Ci sono anche delle altre persone che qui dormivano”, scrive Tanica con i piedi a mollo e mostrando un materasso che galleggiava nell’acqua piovana che ha invaso il sottovia. “Questo perché il Comune di Milano da 20 anni non bonifica le zone interessate dalle esondazioni del Seveso e dopo pochi minuti di pioggia straripa. Voglio fare i complimenti all’amministrazione e al sindaco Sala”. Tanica ha chiamato la protezione civile, dopo che, a suo dire, nessuno dei numeri di emergenza ha risposto alle sue telefonate, ricevendo l’assicurazione di un rapido intervento. Tanica, il cui vero nome è Sergio Conforti, stava andando a casa dalla madre, residente in una via in cui la situazione era ancora peggiore di quella in cui si era trovato e dalla quale è venuto fuori grazie all’aiuto di due ragazzi, anche loro rimasti in panne e che si sono prodigati a avvertire del pericolo le macchine che sopraggiungevano. “L’amministrazione non è capace di allertare i cittadini e di disporre i mezzi per evitare certe situazioni come queste che sarebbero evitabili. Quindi un sentito vaffa…a quelli che ci rappresentano”

