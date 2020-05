Incendio a Porto Marghera, il comune di Venezia ai cittadini “Chiudete tutto e restate a casa”

Emergenza ambientale a nella zona industriale di Malcontenta, a Porto Marghera, vicino a Venezia, per l’incendio che si è sviluppato negli stabilimenti di una industria chimica., la 3V Sigma. Un’alta colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, mentre risuonavano le sirene dell’allarme chimico. Il sindaco e il comune di Venezia hanno invitato la popolazione, in via prudenziale, a restare a casa e a chiudere le finestre, così come prevede il Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante. Le sirene suoneranno fino al cessato allarme. Ad aggravare la situazione, il vento che spira verso il centro storico. Dalle prime verifiche dei sindacati della chimica, un uomo sarebbe rimasto gravemente ferito per l’esplosione di un serbatoio. Il Servizio di emergenza sanitaria Suem di Venezia e Treviso stanno intervenendo con quattro ambulanze, due elicotteri e le squadre di soccorsi speciali.

15MAG 10:40 #Venezia #Malcontenta Esplosione seguita da incendio in una fabbrica. @vvfveneto sono sul posto. #suemVE e #suemTV stanno intervenendo con 4 ambulanze, 2 elicotteri ed i teams soccorsi speciali.

Si raccomanda alla popolazione di restare in casa e chiudere finestre pic.twitter.com/VsIQQpDejx — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) May 15, 2020



La municipalizzata Actv ha deviato due linee di autobus (18 e 53) su percorsi alternativi. Tutte le linee in transito per Malcontenta-Marghera sono deviate sulla strada regionale 11, la tangenziale. Chiusa anche Via Padana.

Se abitate a Venezia e Provincia CHIUDETEVI DENTRO.

Che disastro. pic.twitter.com/HpPi91eEL8 — julia 🐡 (@inprocinto) May 15, 2020

#PortoMarghera #Incendio Incendio in zona industriale a #Malcontenta ⚠ L’amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa pic.twitter.com/vb0zhvSnKD — Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020