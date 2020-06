Con le squadre di Serie A che scaldano i motori in vista del ritorno in campo, anche il calciomercato inizia a muovere le acque. Uno dei nomi più caldi degli ultimi mesi è certamente quello di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito sul taccuino del Barcellona come possibile erede di Luis Suarez.

Il direttore generale nerazzurro Marotta, però, ha voluto mettere in chiaro la situazione dell’argentino, ai microfoni di Sky Sport: “La clausola da 111 milioni di euro presente nel contratto di Lautaro ha una scadenza. Le date per esercitarla vanno dal 1 al 7 luglio, vediamo cosa vuole fare il Barcellona. L’Inter non tende a vendere, vogliamo seguire questa linea. Per il momento, chiediamo a Martinez di continuare con professionalità per raggiungere grandi obiettivi e regalare soddisfazioni ai tifosi interisti”.

Il mercato in entrata e Tonali

Insomma, un avviso chiaro ai catalani. Nell’intervista Marotta ha anche guardato al mercato in entrata, condotto in tandem con Piero Ausilio: “Stiamo cercando di realizzare il giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza già pronti. Va sempre rispettato, però, l’equilibrio finanziario”. Glissa, con un sorriso, quando gli si chiede di Tonali. Il centrocampista del Brescia, nelle ultime settimane, è entrato al centro di un duello con la Juventus, e il presidente Cellino ha identificato proprio le due rivali storiche come possibili destinazioni del suo gioiellino.