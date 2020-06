Termina senza reti la prima partita ufficiale del calcio italiano post Covid-19. In un Allianz Stadium deserto, alla Juventus basta uno 0-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan per staccare il pass per la finale del 17 giugno, da giocare contro Napoli o Inter all’Olimpico. I bianconeri partono forte e bussano alla porta di Donnarumma dopo soli 70 secondi con una conclusione di Douglas Costa, che sibila a pochi centimetri dal palo. Il Milan si fa chiudere nella propria metà campo e un inizio di partita già di per sé difficile si complica ulteriormente al 16′. Orsato, richiamato dal Var, concede un rigore alla Juventus per un tocco di gomito di Conti. Ronaldo colpisce il palo, ma sulla ripartenza una gamba sconsideratamente alta di Rebic sulla testa di Danilo costa il rosso al croato.

Stasera la seconda semifinale di Coppa Italia

Il Milan, in inferiorità numerica, prova ad alzare la testa nell’ultima parte del primo tempo sfiorando addirittura la rete con un colpo di testa di Romagnoli e nella ripresa sembra poter tenere il campo con maggiore sicurezza. Sarri prova ad attingere da una panchina profondissima, Pioli invece regala gli ultimi dieci minuti al promettente Colombo. I due portieri non sono chiamati a interventi impegnativi e il risultato non si schioda dallo 0-0. La Juventus festeggia la qualificazione alla finale di Coppa Italia e aspetta la semifinale tra Napoli e Inter, il Milan saluta la competizione.

