Usa, un altro afroamericano ucciso dalla polizia: 27enne muore ad Atlanta

Ancora un afroamericano ucciso dalla polizia negli Usa. La tragedia questa volta si è consumata ad Atlanta, all’interno di un ristorante della catena Wendy’s in seguito a diverse segnalazioni da parte di clienti. La vittima è Rayshard Brooks di 27 anni, riporta la Cnn citando la polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, la polizia ha trovato l’uomo addormentato nella sua vettura. A quel punto, riporta Ansa, lo hanno sottoposto al test per verificare il tasso alcolico. Risultato positivo, la polizia ha cercato di arrestarlo ma il giovane si è ribellato. Dopo vari tentativi di usare il taser, uno dei poliziotti ha sparato.

L’uomo è quindi stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è morto dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Diversi video postati sui social mostrano una piccola folla di fronte a Wendy’s cantando ‘no justice, no peace‘.

Il Georgia Bureau of Investigation sta indagando sul caso. I due poliziotti coinvolti sono stati sospesi in attesa dell’esito delle indagini. Recentemente in Georgia era stato ucciso il 25enne afroamericano Ahmaud Arbery in circostanze tutt’ora sospette.