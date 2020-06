La notizia era nell’aria da qualche tempo, adesso è arrivata l’ufficialità. La Champions League abbandona la formula classica per una Final Eight di stampo cestistico. Quarti, semifinali e finale andranno in scena a Lisbona dal 12 al 23 agosto, come annunciato dall’UEFA sui suoi canali ufficiali.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures. Read more ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020

Ancora da definire, invece, la situazione per gli ottavi di ritorno non ancora disputati. La UEFA preme perché anche queste quattro gare di Champions League, ma le squadre che dovrebbero giocare in casa non vogliono rinunciare al fattore campo. Tra queste la Juventus, che aspetta il Lione per il ritorno a Torino, mentre il Napoli dovrebbe giocare al Camp Nou di Barcellona.

Anche per l’Europa League è stata scelta una modalità analoga. La seconda competizione continentale andrà in scena in Germania dal 10 al 21 agosto. Gli stadi ospitanti saranno quelli di Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Per Roma e Inter, le cui gare d’andata degli ottavi erano state rinviate, è prevista una partita secca in Germania.