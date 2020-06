Napoli, ufficiale il rinnovo di Mertens fino al 2022

A poche ore dalla finale di Coppa Italia con la Juventus, arriva una notizia importante per il Napoli. La società e i tifosi azzurri possono infatti festeggiare il sospirato rinnovo di contratto di Dries Mertens, che ha firmato per altre due stagioni con opzione per una terza.

Mertens, arrivato al Napoli nell’estate 2013, è diventato in questa stagione il miglior marcatore della storia del club partenopeo. Sull’attaccante belga era forte l’interessamento dell’Inter, ma il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno lavorato con decisione sul rinnovo, strappando il sì dell’ex PSV.