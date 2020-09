Silvio Berlusconi positivo al Covid-19

Silvio Berlusconi sarebbe positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo: “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele, gli è stato effettuato in seguito al soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio, 83 anni, aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore, anche lui positivo e ricoverato per alcuni giorni al San Raffaele.

“Il presidente continua a lavorare nella sua residenza di Arcore”, assicurano da Forza Italia e confermano che trascorrerà lì il periodo di isolamento previsto e “continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative”. Durante il periodo più duro dell’epidemia, l’ex premier aveva trascorso un lungo periodo a Nizza, in una residenza di famiglia.