Jazz, a Palermo il Simona Trentacoste Quartet

Il Simona Trentacoste quartet suona il 24 ottobre alle 21 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il quartetto si proporrà al pubblico con linguaggi e stilemi atipici per gli amanti del jazz mainstream. Il repertorio spazierà da standard jazz a brani originali resi accattivanti anche dall’ausilio dell’elettronica. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. L’ingresso prevede la consumazione.

Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991 o, per informazioni a qualsiasi ora un messaggio WhatsApp al 3914361644.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/milesdavisjazzclub/.