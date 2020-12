Coronavirus, Rudolph Giuliani positivo

”Grazie a tutti i miei amici e ai miei seguaci per tutte le preghiere e i gentili auguri. Mi stanno curando e mi sento bene. Sto guarendo velocemente e sto seguendo tutto”. Lo ha scritto su Twitter Rudolph Giuliani, ricoverato al Georgetown University Medical Center di Washington dopo aver contratto il coronavirus. La sua positività al Covid-19 era stata annunciata dal presidente Donald Trump. Giuliani, 76 anni e un tumore alla prostata, è apparso spesso in pubblico senza indossare la mascherina per contestare il risultato delle elezioni presidenziali americane.