Covid: i morti nel mondo superano i 2,7 milioni

I dati parlano chiaro: i decessi provocati dal coronavirus a livello globale hanno superato quota 2,7 milioni. E’ quanto emerge dai conteggi riportati dall’Ansa, della Johns Hopkins University.

Secondo l’università americana dall’inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone. La soglia dei due milioni di vittime era stata superata il 15 gennaio scorso.

Allo stesso tempo, il bilancio complessivo dei casi di contagio accertati è salito a 122.825.490. Finora sono guarite 69.528.574 persone. Gli Usa restano il paese con il maggior numero di morti (541.914), seguiti dal Brasile (292.752) e dal Messico (197.827).

Intanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato che “Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”.

“Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini”, ha aggiunto.