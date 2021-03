Vaccini: Galvano “Nonostante protocollo Mmg-Regione, fermi al palo”

“I medici di famiglia sono pronti e attendono ancora di essere coinvolti dall’Asp nella campagna vaccinale anti-covid accanto ai loro assistiti in tutti i luoghi”. Così Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale).

“Lo scorso 8 Marzo – rimarca Galvano – abbiamo firmato l’accordo per il coinvolgimento dei medici del territorio (medici di famiglia, di guardia medica, dell’emergenza e della medicina dei servizi) nella campagna vaccinale. Un potenziale di 6000 medici fermi al palo”.

“ Ad oggi purtroppo – rileva il segretario regionale – che ancora l’accordo non è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale, né è stata emessa dall’assessorato la circolare esplicativa che deve dettare alle Asp le modalità di coinvolgimento dei medici, considerato che il protocollo è molto articolato perché prevede la vaccinazione nei loro studi, a domicilio del paziente, nei centri vaccinali e presso le guardie mediche. A questo si aggiunge che le Asp non hanno ancora attivato tavoli di lavoro per rendere esecutivo il protocollo così come abbiamo richiesto”.