Come evolverà il gioco d’azzardo online nei prossimi 5 anni?

Dall’introduzione della prima piattaforma di gioco d’azzardo online, il settore non si è mai guardato indietro. Si è evoluto insieme alla società e alla tecnologia per stare al passo con gli utenti e, nell’ultimo decennio, ha visto una crescita enorme sotto ogni aspetto.

All’inizio, il gioco d’azzardo online era molto semplice e attraeva soprattutto giocatori che non avevano facile accesso ai casinò o ai booker per le scommesse sportive. Poi, grazie alle nuove tecnologie, è diventato sempre più simile all’esperienza reale vera e propria, sempre più completo, colorato, affidabile e sicuro. Ha cominciato così ad attirare un numero sempre maggiore e variegato di individui.

Le trasformazioni del gioco d’azzardo online

Le trasformazioni del gioco d’azzardo online sono e saranno tante in futuro. Con l’ascesa degli smart phones o smart watches, ad esempio, tutti hanno accesso ad app che ti permettono di vincere alla roulette online con soldi veri, o alle slot machine, a poker, a blackjack e a molti altri giochi popolari come se fossi davvero al casinò. Ma ci sono molti altri aspetti in cui il gioco d’azzardo online si è evoluto e continuerà ad evolversi. Proviamo allora a capire come continuerà a trasformarsi e come sarà da qui ai prossimi 5 anni.

Maggiore sicurezza

La sicurezza è sicuramente uno dei punti fondamentali su cui il gioco online è migliorato molto. Da tempo, per esempio, si aggirano bande specializzate che utilizzano la telecamera ottica per hackerare combinazioni di carte. Tutto questo da ora in poi non accadrà più, poiché i casinò hanno lavorato molto diligentemente per eliminare tutte le possibili frodi. Le piattaforme online si appoggeranno a telecamere dotate di intelligenza artificiale che seguiranno i movimenti dei giocatori e scoveranno i potenziali comportamenti sospetti.

Migliori scommesse sportive

Per avere successo nelle scommesse sportive, sarà necessario avere una conoscenza adeguata dello sport e dei suoi giocatori. Si dovranno tenere d’occhio le statistiche, che diventeranno sempre più complete nel gioco d’azzardo online. Gli scommettitori dovranno essere in grado di analizzare con precisione gli schemi e le pedine in gioco per prendere decisioni davvero efficaci.

Transazioni in criptovaluta

Aumenteranno i casinò che accettano bitcoin e altre criptovalute. Questo tipo di pagamenti rende i casinò intrinsecamente forti. Quando si effettuano queste transazioni, infatti, nessuna informazione personale o della carta di credito viene salvata sul sito web. In vari studi, è stato dimostrato che il sistema di scommesse basato su crittografia è più sicuro e trasparente.

AR e VR nelle scommesse

Le app di gioco online hanno già le funzionalità di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR), ma ci vorrà del tempo perché prendano piede nel mondo delle scommesse. Questo apporterà un grande miglioramento nell’esperienza di gioco. Entrerai nell’ambiente a 360 gradi, ci saranno dadi, tavoli, staff, dealer e altri giocatori. Ti troverai faccia a faccia con gli avversari proprio come in un vero casinò.

Giochi da casinò al polso

I giochi da casinò sono divertenti se giocati sugli smartphone perché puoi giocare dove e quando vuoi. E se il casinò fosse al polso? Nel 2017, un noto gigante sviluppatore di giochi d’azzardo, Microgaming, ha presentato il primo smartwatch per giocare alle slot online. Questo offre un accesso ancora più semplice al divertimento rispetto ai telefoni cellulari. Puoi letteralmente tirare i dadi mentre sei in riunione. Anche altre compagnie hanno intravisto i vantaggi di avere il casinò al polso e possiamo quindi aspettarci una crescita del business nei prossimi 5 anni.