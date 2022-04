Lavori tra psicologia e sociologia

Psicologia e sociologia sono due specializzazioni differenti, che però presentano numerosi tratti in comune e che, fondamentalmente, hanno spesso a che fare con i medesimi ambiti. Non a caso, esistono delle professioni che si collocano proprio nel mezzo tra psicologia e sociologia. Lavori che sono l’ideale per coloro che ambiscono ad operare nel sociale, anche perché alcuni di questi si possono svolgere senza un titolo di studio specifico. Vediamo quali sono.

# Assistente all’infanzia

Quella dell’assistente all’infanzia è una figura professionale che possiamo collocare in un ambito a metà tra la psicologia e la sociologia. Il suo ruolo è infatti quello di affiancare gli educatori, fornendo assistenza ai bambini durante le loro attività ma anche sostenendo quei ragazzi che presentano particolari problematiche. Si tratta insomma di una professione piuttosto varia, che vale la pena prendere in considerazione soprattutto se si desidera lavorare con i bambini senza laurea. Per fare l’insegnante o l’educatrice infatti è necessario essere in possesso di un titolo di studio specifico, aver frequentato l’università e rispettare dei requisiti molto più stringenti. Per diventare assistente all’infanzia invece è sufficiente frequentare un corso di formazione, che tra l’altro al giorno d’oggi è disponibile anche online mediante il metodo dell’e-learning.

# Assistente alla persona

Anche l’assistente alla persona è una figura professionale che si inserisce sia nell’ambito della sociologia che in quello della psicologia e possiamo dire che si colloca a metà strada. Il compito dell’assistente alla persona è quello di prendersi cura ed affiancare i soggetti più fragili, che possono essere anziani, disabili, tossicodipendenti e via dicendo. Il suo ruolo è dunque prettamente sociale ma anche psicologico, in quanto è necessario avere delle doti di un certo tipo per interfacciarsi con i pazienti più problematici e fragili. Anche per diventare assistente alla persona non è necessario conseguire la laurea: basta seguire un corso di formazione professionalizzante per apprendere tutte le competenze utili per svolgere tale lavoro al meglio.

# Criminologo

Il criminologo è una figura professionale completamente differente rispetto alle precedenti e va precisato sin da subito che per svolgere tale lavoro è necessaria la laurea. Occorre dunque seguire un percorso di studi ben preciso per diventare criminologo e anche questa è una professione che possiamo collocare tra la psicologia e la sociologia. Il suo ruolo è infatti quello di studiare i comportamenti criminali, di analizzare le reazioni di coloro che compiono atti illegali, affiancando spesso le Forze dell’Ordine nel loro lavoro. Il criminologo è in grado di entrare nella mente dei criminali e per questo motivo può rivelarsi molto utile in determinate indagini.

# Assistente sociale

Anche per diventare assistente sociale è necessaria la laurea e questa è una professione soprattutto sociologica, che però dovrebbe sempre avere anche una componente psicologica. Gli assistenti sociali svolgono spesso e volentieri un compito ingrato, che è quello di entrare in contesti familiari per verificare che vi siano le condizioni opportune per i bambini e via dicendo. Per fare tutto questo, è importante essere in grado di comprendere i disagi psicologici delle persone e sapersi rapportare con tutti.