“Natale a Palermo”: un itinerario culturale tra arte, architettura e musica. Gli appuntamenti

L’unico concerto di Natale a Palermo, la rassegna che i club service offrono alla città, che lascia il sicuro ambito classico per tuffarsi nel Jazz e nel cantautorato doc. Merito dei suoi protagonisti Sergio Munafò (chitarra) e Pamela Barone (voce) che hanno cucito un bellissimo programma: “Amarsi un po’” attinge il titolo da Lucio Battista, ma è solo una delle tante chiavi di lettura del progetto che ripercorre le song del jazz, la canzone italiana, pop e bossanova, con arrangiamenti originali scritti da Sergio Munafò per la voce di Pamela Barone.

D omani (martedì 3 gennaio) alle 19 nell’ex oratorio di San Mattia ai Crociferi, nel cuore della Kalsa, prenderanno vita pezzi come The love is a losing game, Georgia, September, The girl from Ipanema, Sunny, Alleria, Over the Rainbow, Fortuna, Samba pra Vinicius, Io che amo solo te, Vorrei che fosse amore, Amarsi un po’, Cosa hai messo nel caffè, Valery, Isn’t she lovely, How Deep is Your Love, Incompatibilidade de genius, Something, My love, Blackbird. Ingresso libero.

NATALE A PALERMO:

Dieci concerti gratuiti nelle chiese formano un unico cartellone impaginato dal direttore d’orchestra Gaetano Colajanni, da un’idea di Giacomo Fanale. La rassegna è promossa dal Rotary Club Palermo Est, con la partecipazione dei Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist della città. Ingresso libero.

PROSSIMO CONCERTO

Mercoledì 4 gennaio alle 19 nella splendida chiesa della Gancia, il Trio Classicu Sicilianu sulle musiche di Antonio Scorsone.

Promotore di Natale a Palermo è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, Volo, Fanaleartearchitettura, Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

IL PROGRAMMA | XIV edizione Natale a Palermo

I concerti sono ad ingresso libero

3 gennaio

Chiesa di San Mattia ai Crociferi – ore 19

Amarsi un po’: Sergio Munafò (chitarra) e Pamela Barone (voce)

4 gennaio

Chiesa della Gancia – ore 19

Trio Classicu Sicilianu

Antonio Scorsone (clarinetto e compositore) – Federica Neglia (soprano) – Francesco Geraci (pianoforte)

Puisia e Pazzia: musiche e liriche di Antonino Scorsone

5 gennaio

Chiesa di San Giuseppe dei Teatini – ore 19,30

Sicily ensemble

diretto da Franco Foderà

Giovanna Mirrione (pianoforte); Daniele Collura (fisarmonica); Antonella Scalia (violino); Federico Caleca (viola); Giuseppe Adamo (chitarra); Francesca Fundarò (violoncello); Alessio Greco (basso/chitarra), Andrea Sortino (flauto); Nicoletta Bellotti (cantante)

Presentazione a cura di Giacomo Rodriquenz. Musiche di Astor Piazzolla

6 gennaio

Chiesa di San Domenico – ore 19,30

Orchestra di fiati trapanese

Rosario Rosa / Nicolò Scavone – direttori Franco Foderà (pianoforte)

Toshio Mashima “Dream in the silent night” | George Gershwin “Concerto in F” – “Un americano a Parigi”