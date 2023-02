Casino jackpots, quelli con cui tentare la fortuna nel 2023

Le enormi vincite potenziali sono il motivo principale per cui la maggior parte delle persone sceglie di giocare d’azzardo. Tradizionalmente, i maggiori casino jackpots sono offerti dalle slot machine, ma ci sono molte eccezioni a questa regola. In effetti, ci sono abbastanza specialità che offrono anche montepremi decenti da poterne fare un intero elenco per quest’anno.

Age of the Gods: Jackpot Roulette

Age of the Gods è una serie di giochi tremendamente popolare sviluppata da Playtech, uno dei principali sviluppatori di giochi da casinò. Una caratteristica notevole di tutti i giochi della serie è che tutti offrono jackpot impressionanti per i loro giocatori. Prima del rilascio di questo titolo specifico, tutti i giochi della serie erano slot machine, quindi la comunità è rimasta piuttosto sorpresa nel vedere un gioco di roulette come prossimo episodio di Age of the Gods.

La sorpresa si è rivelata piacevole, soprattutto per gli appassionati dei giochi da tavolo e dei casino jackpots. Nella sua essenza, Age of the Gods: Jackpot Roulette è un gioco da tavolo tradizionale con una sezione di zero. Tuttavia, non sarebbe stato un gioco di Playtech, se non ci fossero state delle meccaniche uniche disponibili. Una di queste è la funzione del jackpot progressivo. Ciò che la rende ancora più impressionante è che qui sono disponibili quattro diversi jackpot progressivi, ognuno dei quali ha una diversa possibilità di essere colpito.

Jackpot Baccarat

Anche il secondo gioco della lista è speciale, in quanto si tratta di un titolo con croupier dal vivo. Si tratta di connettersi a un flusso da un vero studio di gioco d’azzardo, dove i round vengono giocati con il conduttore dello show. Ci sono molte edizioni del gioco del Baccarat disponibili nelle lobby dei croupier dal vivo, ma poche di esse offrono ai giocatori casino jackpots. Una di queste è stata sviluppata da Playtech in collaborazione con Fashion TV Gaming Group.

Come il titolo precedente, il gioco in sé non si allontana troppo dal classico: le regole sono piuttosto standard nel Jackpot Baccarat. L’innovazione principale che lo rende diverso da tutte le altre varianti del gioco è il Golden Dragon Jackpot che può essere vinto dai giocatori. Il jackpot qui supera i 20.000 dollari, collocandosi al di sopra di quasi tutti gli altri giochi con croupier dal vivo in questi termini.

Crazy Time

Come il titolo precedente, anche questo gioco è disponibile esclusivamente nelle lobby con croupier dal vivo. Questo titolo è stato realizzato da Evolution Gaming, uno dei maggiori fornitori di software nel mercato dei giochi dal vivo. Anche se non offre un montepremi progressivo, il moltiplicatore di vincita potenziale massimo è piuttosto impressionante, in quanto raggiunge x2.500.

A differenza dei precedenti giochi della lista, Crazy Time è un gioco unico nel suo genere. Non si basa su alcun gioco da tavolo e ha regole e meccaniche proprie. L’elenco delle caratteristiche include, ad esempio, vari giri bonus. Crazy Time è disponibile in tutti i casinò Evolution Gaming ed è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il valore RTP del gioco è sorprendentemente decente, poiché raggiunge il 96,08%. Naturalmente, molti giochi con croupier dal vivo offrono un valore di Return-To-Player più alto, ma di solito non è il caso dei giochi televisivi, rendendo Crazy Time un titolo eccezionale.

Boom City

La situazione di Boom City è quasi identica a quella di Crazy Time. Si tratta di un gioco televisivo unico nel suo genere, disponibile solo in modalità live dealer. È stato sviluppato da Pragmatic Play, un’altra grande azienda del settore. Il moltiplicatore di vincita massimo è di x20.000, un valore quasi senza precedenti per un gioco di questo genere.

Allo stesso modo, anche il valore RTP di Boom City è piuttosto alto: è pari al 96,21%. Chiaramente, è il modo in cui Pragmatic Play cerca di competere con il gioco precedente di questa lista, e i giocatori non possono che trarre vantaggio da tale competizione: ora hanno due incredibili giochi televisivi con vincite decenti.