A Terrasini un incontro dal titolo: “Femminicidio e violenza sulle donne”

Venerdì 22 novembre, alle ore 16:00, presso Palazzo d’Aumale (Lungomare Peppino Impastato), si terrà un incontro dal titolo il “Femminicidio e la Violenza sulle Donne”. Nel corso del dibattito interverranno gli autori del manuale “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che lo psicologo e criminologo, Andrea Giostra ha scritto con la collaborazione di professionisti tra i quali psicologi, giuristi, personale sanitario e non (medici, terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali) per fornire agli addetti ai lavori e non il quadro completo del fenomeno. Il manuale è già giunto alla 5^ edizione e contiene gli ultimi aggiornamenti normativi sul contrasto alla violenza di genere; lo stesso sta riscuotendo successi e riconoscimenti in tutta Italia da parte di enti pubblici e organizzazioni private che a vario titolo sono impegnati a tutela e a protezione delle donne “vittime”.

All’evento interverranno anche le associazioni impegnate al recupero dei maltrattanti che con gli autori approfondiranno le correlazioni esistenti tra il soggetto con profilo di narcisista patologico, colui che innesca una relazione pericolosa, disfunzionale e strumentale (piegata) alla propria patologia e al proprio malessere esistenziale, e la vittima.

Parteciperanno all’incontro dirigenti della scuola, docenti, studenti, operatori sociali, della sanità, della cultura, del terzo settore e anche i sindaci delle città di Terrasini e di Cinisi, rispettivamente Giosuè Maniaci e Vera Abbate. Di particolare rilievo la partecipazione dei testimoni che hanno vissuto queste relazioni pericolose.

L’iniziativa, nasce dalla sinergia tra alcune Associazioni che impegnate in ambito sociale, salute, solidarietà (Associazione PUNTO A.P.S., Inner Wheel Terrae Sinus) e le amministrazioni comunali di Terrasini e Cinisi, si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Biblioteca comunale “Claudio Catalfio” di Terrasini.

Il libro:

Andrea Giostra e AA.VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V ed. Novembre 2024 è possibile scaricarlo ai seguenti link:

Google drive:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=sharing

Google blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

Amazon:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr