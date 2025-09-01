Mercato italiano di abbigliamento e articoli sportivi: stabilità nonostante il contesto economico

Il panorama economico italiano, e lo stesso può dirsi per quello europeo, vive un momento particolare, che risente molto delle tensioni geopolitiche a livello mondiale e della cosiddetta “guerra dei dazi”, fonte di notevole preoccupazione per le istituzioni europee che stanno cercando di trovare accordi con la controparte statunitense.

Detto ciò, si può notare con una certa soddisfazione che alcuni settori del mercato italiano sono in buona salute e mostrano una notevole stabilità. È per esempio il caso del comparto dell’abbigliamento e degli articoli sportivi.

Il rapporto Assosport-Circana e le performance delle aziende italiane

Secondo il rapporto realizzato da Assosport in collaborazione con la società di ricerche Circana (Global Sport Market Size Estimate 2025), il mercato italiano dell’abbigliamento e degli articoli sportivi ha raggiunto nel 2024 il valore di circa 11,6 miliardi di euro. Rispetto al 2023, quindi, si è registrata una crescita dello 0,4%, contenuta, ma comunque significativa se si considerano le difficoltà che altri comparti del mercato italiano hanno incontrato nell’anno precedente.

Il settore abbigliamento/articoli sportivi può quindi essere definito stabile, con alcuni segmenti che registrano incrementi (footwear) e altri in leggero calo (bike).

La stabilità del settore è confermata dalle performance di diverse importanti realtà italiane. Il fatturato di Maxi Sport su Money Aziende, per esempio, evidenzia un aumento dei ricavi. Lo stesso può dirsi di altre grandi aziende italiane del comparto sportivo come Nencini Sport e DF Sport Specialist.

Non stupirebbe quindi vedere aziende come Maxi Sport e le altre citate, tra i candidati ai Money Awards, una premiazione con cadenza annuale pensata per le realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte per performance, apprezzamento del pubblico, sostenibilità o innovazione.

Perché il settore è rimasto stabile?

Considerando che il contesto economico attuale non sta attraversando un periodo molto brillante, appare del tutto logico chiedersi perché un settore come quello dell’abbigliamento e degli articoli sportivi sia rimasto piuttosto stabile, con una lieve tendenza alla crescita.

I motivi sono diversi. In primis, si deve considerare che sempre più italiani danno importanza al benessere fisico e lo sport è un mezzo efficace per restare in forma e prevenire varie problematiche di salute.

Si deve anche sottolineare l’emergere di un nuovo trend, la cosiddetta “athleisure”, ovvero l’unione, sempre più comune, tra sportswear e casualwear. Di fatto, l’abbigliamento sportivo viene sempre più utilizzato anche nel quotidiano e ciò ha portato a sostenere la domanda di prodotti di abbigliamento che potremmo definire come “ibridi” di due stili.

Un altro motivo che mantiene alto l’interesse per i capi sportivi, è che in Italia non è mai venuta meno, fatta ovviamente eccezione per gli anni della pandemia, la consuetudine di organizzare manifestazioni sportive amatoriali, in particolare per quanto riguarda il running e il ciclismo. Ciò contribuisce a mantenere piuttosto alto l’interesse per gli articoli sportivi dedicati a questi sport di massa.

Infine, si deve dare atto alle grandi case di articoli sportivi, di avere continuamente investito nel design e, soprattutto, in materiali tecnici sempre più innovativi e performanti.

Concludendo, nonostante il rallentamento generale dell’economia, le prospettive per il settore sportswear e articoli sportivi sono tendenzialmente ottimistiche.