Tutela salute e sicurezza alimentare al centro del convegno dell’IZS Sicilia: “Terra Mare: valorizzazione delle filiere agroalimentari”

“Terra Mare: valorizzazione delle filiere agroalimentari” questo il titolo del convegno organizzato dall’IZS Sicilia e che si terrà, presso la sede dell’Ente, a Palermo in via Gino Marinuzzi – 3, il 20 novembre 2025.

L’evento, promosso dall’IZS Sicilia “A. Mirri” e con la Dr.ssa Daniela Lo Monaco come Responsabile Scientifico, mira a riunire esperti del mondo universitario, della ricerca e dell’imprenditoria per discutere le sfide e le opportunità legate alla sicurezza alimentare dei prodotti del territorio e all’innovazione nelle filiere produttive, con un focus speciale sul settore ittico, stante all’importanza del rilancio della pesca e alla necessità di dare sicurezza all’enorme aumento di consumo di pesce crudo di varia provenienza.

Il Direttore Generale, prof.ssa Francesca Di Gaudio, ha evidenziato l’importanza di questo evento e le possibili ricadute positive sul territorio: “Questo convegno rappresenta un momento di incontro e dialogo tra ricerca scientifica e realtà produttive, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti tradizionali e di quelli a base di pesce crudo e promuovere uno sviluppo sostenibile delle risorse del territorio. L’IZS Sicilia conferma il suo ruolo di pilastro nella tutela della salute e nella sicurezza dei prodotti non solo animali terrestri ma di quelli marini e degli agroalimentari”.

La giornata si aprirà alle 9:00 con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali della Prof.ssa Francesca Di Gaudio, Direttore Generale dell’IZS Sicilia e del Dr. Roberto Andrea Balbo, Direttore Sanitario dell’IZS Sicilia.

I lavori scientifici, moderati dal Prof. Tiziano Caruso, includeranno contributi di alto livello:

Innovazione e tecnologia: Il Prof. Pierpaolo Corso (Unipa) illustrerà le “Tecnologie IoT per il controllo di filiera”, mentre il Prof. Pierluigi Gallo (Unipa-Ingegneria) presenterà i risultati del progetto SMOOL.

Sicurezza e qualità: Il Dott. Francesco Lo Grasso (IRVO) si concentrerà sull’“Importanza del Panel test”.

Focus sulla filiera ittica: Il Dott. Giuseppe Barbera (Dirigente Veterinario, ASU FC) fornirà il “punto di vista del veterinario” sulla sicurezza del pescato. Seguirà l’intervento del Dott. Pierpaolo Drago (Imprenditore) sulle “Sfide e opportunità nella filiera ittica” dal punto di vista delle imprese.

Conclusioni: La Dr.ssa Daniela Lo Monaco, Responsabile Sez. Ecopatologica dell’Osservatorio Faunistico-Venatorio dell’IZS Sicilia, concluderà gli interventi prima della discussione.

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 12:30.