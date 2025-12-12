Giornata di studio all’IZS Sicilia: collaborazione interistituzionale la chiave per affrontare il problema cinghiale per renderlo una risorsa

Si è tenuta, presso l’Aula Magna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, la giornata di confronto e studio sul tema “Il cinghiale problema o risorsa? Prospettive sanitarie, gestionali ed economiche”.

L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per trasformare la complessa sfida della diffusione del cinghiale sul territorio siciliano in un’opportunità di gestione integrata e sostenibile, volta all’attivazione di una catena alimentare di utilizzo dei prodotti derivati.

Ad aprire i lavori, un autorevole parterre istituzionale, che ha evidenziato l’importanza strategica dell’iniziativa: il Direttore Generale dell’IZS Sicilia, Prof.ssa Francesca Di Gaudio; il Direttore Sanitario, Dott. Roberto Andrea Balbo; il Presidente del CdA, la Dott.ssa Maria Barreca e la Dott.ssa Daniela Lo Monaco, Responsabile scientifico dell’evento.

“La collaborazione multidisciplinare che abbiamo generato oggi, coinvolgendo enti sanitari, di gestione faunistica e Forze dell’Ordine, è la chiave per trasformare questa, considerata un’emergenza, in una gestione strategica di filiera. L’IZS Sicilia è in prima linea nel fornire dati e supporto scientifico per azioni e decisioni informate e responsabili, a garanzia della salute pubblica e a valorizzazione del territorio, trasformando un problema in una risorsa” ha affermato il Direttore Generale, Prof.ssa Francesca Di Gaudio.

Il Direttore Sanitario, Dott. Roberto Andrea Balbo, ha posto l’accento sulla vigilanza: “Le implicazioni sulla sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, in particolare riguardo alla Peste Suina Africana (PSA) e alle zoonosi, richiedono la massima attenzione e la formazione continua. Questo evento ha rafforzato la rete di sorveglianza e controllo, dimostrando l’impegno concreto per la tutela della salute dei cittadini e degli allevamenti zootecnici regionali“.

Presidente del CdA, Dott.ssa Maria Barreca, ha ribadito il ruolo strategico dell’Istituto: “Il ruolo dell’IZS non è solo diagnostico, ma anche di supporto strategico alle Istituzioni. Questa giornata ha cementato il principio che solo attraverso la condivisione di conoscenze scientifiche tra tutti gli attori coinvolti è possibile raggiungere obiettivi di sanità e sostenibilità economica“.

La giornata ha visto la partecipazione di un panel di esperti di altissimo livello, provenienti da Istituzioni e Forze dell’Ordine, che hanno affrontato la sfida complessa e multidisciplinare del cinghiale.

Sanità pubblica veterinaria e rischio zoonosi: un focus essenziale è stato dedicato alle patologie trasmissibili, come la Peste Suina Africana, trichinelle, tubercolosi e brucellosi, con il contributo del Dott. Antonino Calagna (Asp Palermo Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O.C. Sanità Animale).

Impatti ambientali, gestionali ed economici: si è analizzato il percorso dalla gestione faunistica alla valorizzazione economica, includendo l’analisi dei metodi di contenimento. Sono intervenuti il Dott. Egidio Mallia (Tecnico Faunistico) e il Dott. Giovanni Misseri (Ispettore Superiore Forestale – Regione Siciliana).

Strategie di gestione e governance partecipata: ampio spazio è stato dato al confronto sulle normative, il quadro epidemiologico attuale e le esperienze virtuose di gestione, con la partecipazione di:

Maresciallo Capo, Alessia Mellina (Calabria)

(Calabria) Francesco La Russa (IZS Sicilia “A. Mirri”)

(IZS Sicilia “A. Mirri”) Giuseppe Maurici e Geom. Alessandro Scelfo (Ente Parco delle Madonie)

(Ente Parco delle Madonie) Giovanni Cassata (IZS Sicilia “A.Mirri)

(IZS Sicilia “A.Mirri) Antonio Vella (IZS Sicilia “A. Mirri”)

(IZS Sicilia “A. Mirri”) Santino Barreca (ASP Palermo)

La giornata si è conclusa con una Tavola Rotonda, intitolata “Il cinghiale tra conflitto e risorsa: prospettive di gestione integrata”, moderata dal Responsabile scientifico, Dott.ssa Daniela Lo Monaco. Questo intenso scambio e riflessione tra medici veterinari, ricercatori degli IZS e rappresentanti dei Parchi è stato importante per individuare strategie condivise e sinergiche di gestione, cementando il principio dell’approccio One Health. Un confronto che ha visto anche l’intervento di Mario Montagna che ha raccontato la sua esperienza da ristoratore.