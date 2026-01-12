Il 25 gennaio la “Prima giornata nazionale della prevenzione veterinaria”: le attività presso l’IZS Sicilia

Palermo – L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” , in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, presenta la 1ª Giornata della Prevenzione Veterinaria. L’evento, intitolato “Uniti nelle azioni di prevenzione veterinaria”, si terrà domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 09:30 alle 17:00, presso la sede dell’IZS Sicilia in via Gino Marinuzzi n.3, Palermo.

L’iniziativa si propone, inoltre, di aprire le porte della ricerca alla cittadinanza, articolandosi tra sessioni scientifiche in Aula Magna e attività pratiche diffuse nei padiglioni della struttura.

“Celebrare la prevenzione veterinaria significa valorizzare la protezione della vita umana – a dirlo è il Direttore Generale dell’IZS Sicilia , Prof.ssa Francesca Di Gaudio che ha aggiunto – Troppo spesso il ruolo del veterinario viene confinato alla sola cura dell’animale domestico; questa giornata vuole illuminare il nostro vero mandato: essere la prima linea di difesa della Salute Pubblica. Questa giornata serve a rendere visibile questo scudo che protegge il nostro tessuto sociale ed economico, promuovendo quell’approccio One Health che oggi non è più una scelta teorica, ma una necessità di sopravvivenza”.

“La nostra missione è tradurre i principi scientifici in azioni concrete per il territorio – afferma il Direttore Sanitario dell’IZS Sicilia, Dr. Roberto Andrea Balbo – Durante questa giornata, i cittadini potranno vedere da vicino come lavorano i nostri Centri di referenza nazionale, dalle analisi sulla sicurezza alimentare alla sorveglianza delle malattie emergenti. Investire in prevenzione veterinaria è l’atto più lungimirante che una società possa compiere: garantire che il cibo sulle nostre tavole sia sicuro e che l’ambiente non ci aggredisca significa tutelare il diritto di ogni cittadino alla salute e difendere l’eccellenza del nostro ‘Made in Italy’ agroalimentare”.

Il programma scientifico e istituzionale

L’apertura dei lavori (ore 09:30) sarà affidata al Direttore Generale IZS Sicilia, Prof.ssa Francesca Di Gaudio e al Rettore UNIPA, Prof. Massimo Midiri. Seguiranno i saluti istituzionali delle massime autorità regionali, tra cui il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il Prefetto di Palermo Massimo Mariani e gli Assessori regionali alla Salute, Daniela Faraoni; al Territorio, Giuseppa Savarino; e all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Le sessioni tecniche approfondiranno tre pilastri della sanità pubblica:

• Entomologia: Focus sugli artropodi vettori e le malattie trasmesse (VBDs), con interventi del Dr. Francesco La Russa (IZS Sicilia) e della Prof.ssa Gabriella Lo Verde (UNIPA). Moderatore: Dr. Fabrizio Vitale, Responsabile Centro di Referenza Nazionale per la Leishmaniosi e Responsabile dell’Area di Biologia Molecolare presso IZS Sicilia.

• Sicurezza Alimentare: Analisi multidisciplinare sul parassita Anisakis e l’approccio “One Health”, curata dal Dr. Gaetano Cammilleri (IZS Sicilia) e dalla Prof.ssa Barbara Manachini (UNIPA). Moderatore: Dr. Vincenzo Ferrantelli, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le Anisakiasi

• Sanità pubblica veterinaria: Presentazione del modello predittivo del Parco D’Orléans per il controllo delle zoonosi urbane, con il Dott. Francesco Francaviglia (ASP 6) e il Dott. Salvatore Dara (IZS Sicilia). Moderatore: Dr. Roberto Andrea Balbo – Direttore Sanitario IZS Sicilia.

La mattinata si concluderà con un Question Time (ore 13:00) che vedrà il confronto tra relatori, direttori dei dipartimenti di prevenzione e i presidenti degli ordini professionali dei medici e veterinari.

Oltre alla parte convegnistica, l’evento prevede azioni dirette sul territorio:

Prevenzione gratuita (Drive-in)

Dalle ore 10:00 alle 17:00, presso il parcheggio del secondo ingresso (via Gino Marinuzzi n. 3 – Palermo), sarà attivo un servizio drive-in per i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina. Verranno effettuati prelievi gratuiti per lo screening della Leishmaniosi e della Ehrlichiosi.

Visite guidate ai laboratori

Per promuovere la consapevolezza scientifica, l’Istituto organizza visite guidate (nei turni 11:00-12:00 e 15:30-16:30) presso:

• Entomologia e C.Re.N.A.L

• Microbiologia e Chimica Alimenti/C.Re.N.A.

• Centro Latte e Servizio Certificazione

• Biobanca e C.Ra.Ba.R.T.

• C.Re.T.A.M.

• Polo Chirurgico

Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione telefonica entro il 22 gennaio 2026 contattando il centralino (091/6565111) o il Dott. Giuseppe Lo Bue (091/6565281). Il limite massimo è di 15 persone per laboratorio.

Per ulteriori informazioni clicca sul link: https://www.izssicilia.it/tematiche/giornata-nazionale-prevenzione-veterinaria