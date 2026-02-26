Olio d’oliva: al via all’IZS Sicilia la seconda fase del percorso di formazione per esperti assaggiatori

Dopo il successo del corso di primo livello che ha portato al conseguimento dell’idoneità fisiologica, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” annuncia l’avvio del ciclo di 20 giornate di perfezionamento per l’assaggio degli oli vergini di oliva.

L’iniziativa, supportata dall’Organizzazione di produttori olivicoli “OLEUM SICILIA” su incarico dell’Istituto, rappresenta lo step decisivo per l’iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini.

Il percorso, strutturato in conformità alle norme nazionali e internazionali vigenti, inizierà ufficialmente il 2 marzo 2026. Il programma prevede 20 giornate intensive, sotto la guida autorevole di Francesco Lo Grasso, Capo Panel ufficiale MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Il ciclo formativo è rivolto esclusivamente a chi ha già superato la prima fase (idoneità fisiologica ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 7 ottobre 2021). Al termine delle 20 giornate, i partecipanti riceveranno l’attestato di frequenza necessario per completare l’iter burocratico e diventare, a tutti gli effetti, giudici sensoriali iscritti all’Elenco Nazionale.

Il Direttore Generale dell’IZS Sicilia, la Prof.ssa Francesca Di Gaudio, ha espresso grande soddisfazione per il proseguimento di questo iter: “Siamo felici che i partecipanti abbiano concluso la prima fase e siano pronti a intraprendere questo secondo livello. La formazione di assaggiatori qualificati è fondamentale non solo per il nostro patrimonio olivicolo, ma per garantire qualità e autenticità a tutela di produttori e consumatori. L’attivazione di una sala di ‘panel test’ con giudici certificatori è un obiettivo istituzionale prioritario per il potenziamento delle attività di certificazione e ricerca già avviate dal nostro Istituto“.