Resta invariata la misura del reddito di cittadinanza, che costerà 6,1 miliardi

Vertice di Governo nella serata di domenica per mettere a punto gli ultimi dettagli sulla Manovra. “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maio sul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. È il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto quello per cui abbiamo lottato e che siamo a un passo dall’ottenere”.

Manovra, vertice di Governo. Salvini e Di Maio: “Ore decisive”

Cresce l’attesa in vista del prossimo verdetto Ue. “Nelle prossime ore ci sarà la cartina di tornasole – incalza il ministro dell’Interno Matteo Salvini. a Milano -. Scopriremo se a Bruxelles hanno voglia di costruire e portano rispetto o se invece prevale il pregiudizio, verso un governo dell’imprevisto”. E ancora: “Noi siamo per loro un governo dell’imprevisto. In questo periodo storico c’è bisogno di imprevisti da gestire con l’intelligenza perché il calcolo delle probabilità ci ha portato nel burrone”.

“Siamo alla settimana decisiva – ha aggiunto Salvini -. Sono convinto che con Giuseppe e con Luigi porteremo a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei”. L’esecutivo mostra fermezza nelle proprie decisioni. “Volere è potere – ha spiegato Salvini -. Non chinare il capo, non calare le braghe, non andare in giro con un cappello in mano. Questo ho promesso di fare e vogliamo cominciare a fare”.

Fonti di Palazzo Chigi spiegano che il reddito di cittadinanza costerà circa 6,1 miliardi al quale si aggiunge il miliardo diretto alla riforma dei centri per l’impiego. La misura, dunque, resta invariata rispetto alla posizione iniziale.