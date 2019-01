Non è ancora certo se La dottoressa Giò 4 ci sarà oppure no. Nonostante infatti, ancora prima dell’inizio della serie con Barbara D’urso, si parlasse di un’altra stagione dedicata alla ginecologa Giorgia Basile, non erano stati ancora valutati gli ascolti del pubblico.

“Stiamo già scrivendo una seconda serie di questa nuova stagione, poi tutto dipenderà dal giudizio del pubblico”, aveva detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri alla vigilia della messa in onda della prima puntata.

Dottoressa Giò ascolti

Eppure sono proprio i dati auditel che assestano il colpo alla dottoressa Giò. Andata in onda ieri sera l’ultima puntata, la fiction autocelebrativa di Barbara D’Urso si è chiusa con un nuovo flop, l’ennesimo.

La dottoressa Giò chiude con numeri al di sotto delle previsioni, 2.883.000 telespettatori pari al 12% di share contro i 6.140.000 telespettatori pari al 23.4% di share di Milan-Napoli trasmessa da Rai 1.

Nuovi progetti per Barbara D’Urso

Barbara D’Urso quindi potrebbe dover rinunciare alla dottoressa Giò 4 per occuparsi di altro. Rimarrà al timone di Pomeriggio 5 e Domenica Live (sempre che i risultati della fiction non incidano anche sugli ascolti dei must di Canale 5) in attesa di tornare alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello.

Ma Barbarella non si ferma mai e sbarcherà nel prime time con il nuovissimo talk Live Non è la D’Urso.

Foto da Facebook